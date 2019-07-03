ترقية 45 عامل في سلك الحماية المدنية بإيليزي

قامت مديرية الحماية المدنية لولاية إيليزي، بترقية 45 شخصا عاملا في سلك هذا الجهاز النظامي، وفق ما أفاد به بيان للحماية المدنية

وجاءت هذه الترقية بمناسبة الذكرى المزدوجة لإستقلال والشباب المصادف لليوم 5 جويلية من كل عام .

وشملت الترقية ترقية ملازمين أولين إلى رتبة نقيب، وملازم إلى ملازم أول، رقيبين إلى رتبة مساعد

بالإضافة إلى 15 عريف إلى رتبة رقيب، في إنتظار تكوينهم، ناهيك عن ترقية 25 عون إلى عريف، إستفاد منها الأعوان الأكبر سنا

إلى 09/ 05/ 1984 لعدم توفر المناصب المالية الكافية، وفق ذات المصدر .