ترقية 9 مدراء للحماية المدنية إلى هذه الرتب

أشرف المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوعلام بوغلاف، مساء الخميس، على اختتام الدورة التكوينية الخاصة بمدراء الحماية المدنية في مجال التسيير والقيادة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، توّجت هذه الدورة بترقية 9 مدراء تم تعيينهم مؤخراً على مستوى بعض الولايات.

حيث تم ترقية مدير للحماية المدنية، إلى رتبة عقيد، وترقية 8 مدراء آخرين، إلى رتبة مقدّم.

وسيلتحق المشاركون في هذه الدورة مباشرةً بولاية سكيكدة للمشاركة في المناورة الوطنية الخاصة بمكافحة حرائق الغابات.