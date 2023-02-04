قناة النهار ترقيع الأحذية والمعاطف الجلدية.. مهنة الإسكافي تنتعش في فصل الشتاء بقلم النهار أونلاين نشر في 04 فيفري 2023 - 22:01 شارك غرِّد أرسل 28 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/sXqj5 اقرأ أيضا إرتفاع أسعار البيض يخلط أوراق ربات البيوت ويلغي أطباقا من الخيارات قناة النهار 28 جانفي في الحلوة والمرة: قصة حب "سورية و يزيد".. مشاعر عفوية وروح مرحة قناة النهار 23 جانفي إستمرار تسجيل موجة برد بدرجات حرارة دنيا بهذه المناطق قناة النهار 30 جانفي طقس بارد ووممطر على هذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 20 جانفي وزير الأشغال العمومية والري يوجّه نداء للمواطنين حول الإستعمال العشوائي للمياه قناة النهار 15 جانفي المشجع رضا الفيل يذرف الدموع.. "أنا نحب الجزائر وكفاكم فتنة" قناة النهار 02 فيفري ثلوج كثيفة على المرتفعات .. التفاصيل قناة النهار 26 جانفي وزيرا الداخلية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في زيارة عمل إلى برج باجي مختار قناة النهار 30 جانفي جيجل: النهار ترصد أسعار الخضر و الفواكه في الأسواق قناة النهار 22 جانفي العاصمة: توقيف 3 أشخاص وحجز ما يقارب 13000 قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 02 فيفري