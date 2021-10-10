ترقيم جديد للسيارات ذات الرقم 22

دعت مديرية التقنين والشؤون العامة والمنازعات لولاية الجزائر، أصحاب المركبات التي لا يعرف تاريخ وضعها في السير المعروفة بالرقم البياني “22”، بالتقرب من المصالح المكلفة بترقيم المركبات لاستبدال بطاقات الترقيم الخاصة بها ببطاقات جديدة حاملة للأرقام البيانية “33”.

وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر من سنة 2021، وكل مخالفة لهذه الآجال تعرض أصحاب هذا النوع من المركبات إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بها في هذا الشأن، لاسيما أحكام القانون رقم 1401 المؤرخ في 19 غشت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، المعدل والمتم.

ويأتي هذا تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المؤرخ في 23 يونيو سنة 2021، المعدل للقرار المؤرخ في 05 مايو سنة 1988، المحدد للقواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات الذاتية الحركة، وبناءا على التعليمة الوزارية رقم 13447 المؤرخة في 03 اکتوبر 2021 الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية.