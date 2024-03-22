تركته والدته وحيدا وسافرت للتفسح.. وفاة رضيع بسبب الجوع والعطش

قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة على أم أمريكية. بعد أن تركت طفلها البالغ من العمر 16 شهرا يموت، دون طعام أو ماء أثناء إجازتها.

وحُكم على كريستيل كانديلاريو، 32 عامًا، بالسجن مدى الحياة في ولاية أوهايو يوم الثلاثاء 19 مارس. لتركها ابنتها البالغة من العمر 16 شهرًا بمفردها بينما كانت في إجازة. حسبما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

وقضت الطفلة جايلين 10 أيام دون طعام أو ماء في جوان 2023، بينما كانت والدتها في ديترويت ثم بورتوريكو.

وعندما عادت، اكتشفت كريستيل كانديلاريو أن الطفل لا يستجيب واتصلت بخدمات الطوارئ. وأعلن المسعفون وفاة الرضيع بعد وقت قصير من وصولهم.

توصل تشريح الجثة الذي أجراه مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة كوياهوغا إلى أنه توفي بسبب الجوع والجفاف الشديد.

وقال القاضي بريندان شيهان من محكمة المقاطعة: “مثلما لم تسمح لجايلين بالخروج من زنزانتها. يجب أن تقضي بقية حياتك في زنزانة بلا حرية”.

واعترفت الأم، التي كانت تعاني من الاكتئاب ومشاكل أخرى تتعلق بالصحة العقلية. بالذنب في جريمة القتل العمد وتعريض طفل للخطر.

وقالت “أنا أتألم بشدة من كل ما حدث. أنا لا أحاول تبرير أفعالي، لكن لم يكن أحد يعرف مقدار الألم الذي كنت أشعر به وما كنت أعانيه”.