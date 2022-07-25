تركها عريسها ليلة زفافها بسبب شكلها.. عروس تونسية تثير ضجة

أثارت عروس تونسية ضجة كبيرة، وتعاطف معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الدول العربية، بعد تخلي عريسها عنها ليلة زفافها.

وغادر العريس التونسي حفل زفافه على المدعوة “لمياء اللباوي“، بعد أن طلبت منه أمه ذلك بسبب أن العروس “قبيحة”.

وأثارت هذه الحادثة، جدلًا واسعًا في تونس والدول العربية، وطالت الأم والإنها انتقادات واسعة.

وتداول رواد مواقع التواصل مجموعة صور ومقاطع فيديو للعروس والعريس، واعتبروا أن العروس جميلة الشكل.

وهاجم الجمهور، العريس معتبرين بأنه تنقصه الرجولة لأنه تخلّى عن عروسه بمجرد أن طلبت أمه منه ذلك.

وانتشرت الحكاية، عندما كتبت لمياء منشورًا عبر صفحتها على فيسبوك أشارت خلاله إلى أنها “يتيمة”.

مضيفة أنها أنفقت الكثير من الأموال تحضيرًا لزفافها، لكن العريس تركها ورحل.

وبعد علاقة دامت 4 سنوات، قام العريس بخطبة لمياء دون أن تحضر والدته، التي لم ترَ العروس إلا عبر الصور.

ويوم الزفاف وبعد دقائق من دخول عائلة العريس إلى القاعة المخصصة للحفل، طلبت الأم من ابنها المغادرة لأن العروس “قبيحة” ولم تعجبها.

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