تركيا: إعتقال 46 شخصا على صلة بتفجير شارع الإستقلال

أعلن محافظ إسطنبول علي يرلي كايا، صباح الإثنين، أنه تم استكمال علاج 50 جريحا من المصابين في حادث إنفجار ميدان تقسيم، وخروجهم من المستشفيات. كما تم إعتقال 46 شخصا مشتبه فيهم.

ووفق المحافظ فإنه لا يزال 31 مصابا يخضعون للعلاج. وهناك 5 حالات في وحدة الرعاية المركزة، اثنان منهم حالتهم خطيرة.

وقام نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي ووزير الداخلية سليمان صويلو في وقت متأخر من مساء الأحد. بزيارة الجرحى الذين تم نقلهم من مستشفى تقسيم للتدريب والبحوث. بعد إصابتهم في انفجار بشارع الاستقلال في إسطنبول، واطلع أقطاي وصويلو على معلومات من الأطباء حول وضع الجرحى.

من جهته، قال وزير الصحة فخر الدين قوجة: “نحن نبذل قصارى جهدنا لسرعة تعافي المصابين في أسرع وقت ممكن”.

وأعلن وزير العدل التركي بكير بوزداغ إعتقال 46 شخصا على صلة بتفجير شارع الاستقلال، من بينهم الشخص الذي زرع القنبلة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الأمر بالهجوم على شارع الإستقلال في إسطنبول صدر في مدينة كوباني بشمال سوريا. حيث قامت القوات التركية بعمليات ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية في السنوات الأخيرة. وأضاف صويلو أن منفذ التفجير مر عبر عفرين، وهي منطقة أخرى بشمال سوريا.

انفجار تقسيم

في وقت سابق، أعلن نائب الرئيس التركي، فؤاد أقطاي، أن انتحارية نفذت التفجير الذي وقع في شارع الاستقلال في إسطنبول مخلفا 6 قتلى و81 مصابا.

وصرح أقطاي للصحفيين: “نعتبر أنه اعتداء إرهابي نتج من قيام مهاجم هو امرأة بتفجير قنبلة وفق المعلومات الأولية”.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن هناك إمرأة شاركت في انفجار تقسيم. وقال أردوغان في خطاب متلفز عقب الانفجار إن التحقيقات الأولية تظهر تورط امرأة في الانفجار.

وفرّ مئات الأشخاص من الشارع التاريخي بعد الانفجار، فيما هرعت سيارات الإسعاف والشرطة في الاتجاه المقابل.