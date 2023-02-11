تركيا.. إنقاذ طفل بعد 114 ساعة قضاها تحت الأنقاض

أنقذت فرق الإنقاذ في تركيا ليل الجمعة-السبت، طفلا من تحت أنقاض مبنى سكني مدمر. وذلك بعد أكثر من 120 ساعة على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مخلفاً الآلاف من القتلى والجرحى والمفقودين.

وشحب الطفل، الذي بدا بصحة جيدة، من تحت أنقاض مبنى في منطقة “هاتاي” التي تضررت جداً بسبب الزلزال.

كما أظهر الفيديو رجال الإنقاذ وهم يسحبون الطفل الذي بدا هادئاً، وكأنه غير مدرك ما يحدث معه. وتم وضع الطفل على ناقلة لنقله لتلقي الإسعافات. وتمت تغطيته ببطانية لتدفئته بعد قضائه 5 أيام وسط البرد القارس.