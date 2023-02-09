تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف إلى 16546 قتيلا 66132 جريحا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 16 ألفا و546 شخصا، فيما بلغ عدد الجرحى 66 ألفا و132، حسب ما أعلن عنه نائب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .

وفي تصريحات صحفية، الخميس، من ولاية كيليس على الحدود مع سوريا، أكد الرئيس التركي أن البلاد تواجه أكبر كارثة زلزال شهدتها المنطقة عبر التاريخ.

كما أشار أردوغان أن عدد المباني المدمرة جراء الزلزالين يبلغ 6 آلاف و444 بناء.

وفي الأخير، أكد المتحدث ذاته، أن كافة مؤسسات الدولة كانت موجودة مباشرة في الولايات العشر التي تضررت من الزلزال وبدأت اتخاذ إجراءاتها اللازمة.

وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.