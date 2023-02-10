تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال العنيف إلى 19388 قتيلا 71177 جريحا

وصل عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 19 ألفًا و388، فيما بلغ عدد الجرحى 77 ألفًا 711، حسب ما أعلنت عنه إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”.

ووفقا لـ “لأفاد”، فإنه تم تسجيل 1509 هزات ارتدادية عقب الزلزالين، مؤكدة إجلاء 75 ألفًا و780 شخصًا من المتضررين من الولايات العشرة المنكوبة.

وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.