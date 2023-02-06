تركيا.. ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر إلى 1651

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 1651 شخصا، حسب ما أعلنت عنه إدارة الكوارث والطوارئ التركية .

وفي تصريح صحفي، كشف رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر، أن 1651 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش وبلغت قوته 7.7 درجات.

وأضاف أن عدد المصابين ارتفع إلى 11 ألفا و119 مصابا، فيما بلغ عدد المباني التي تدمرت بفعل الزلزال 3471.

وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهرا بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.