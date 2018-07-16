تركيا استقبلت 100 ألف جزائري لحد الآن

أثنى السفير التركي بالجزائر، محمد بوروي، على التعاون بين البلدين، على غرار التبادل السياحي.

وأشار محمد بوروي، إلى التسهيلات التي تمنحها سفارة تركيا للجزائريين قصد الحصول على التأشيرة.

وتعد تركيا، الوجهة السياحية الثانية بعد تونس،حيث بلغ عدد السياح الجزائريين الذين زاروها 220 ألف بـ2017،حيث ارتفعت بـ15 بالمائة مقارنة بـ2016.

ويقول السفير التركي، إنّ سنة 2018 ولحد الآن حوالي 100 ألف جزائري دخل تركيا، لأغراض سياحية وثقافية وصحية.

وأشاد بوروي بالمبادلات التجارية بين البلدين التي تجاوزت 3 ملايير دولار، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، واصفا الجزائر بالشريك التجاري المهم.