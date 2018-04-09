أصدرت محكمة تركية، اليوم الإثنين، حكما قضائيا ينص على السجن المؤبد في حق 28 عسكريا بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب الفاشلة.

وحسبما أفادت به وكالة الأناضول التركية، فإن المحكمة القضائية برأت 11 عسكريا من أصل 38 متهما في القضية المذكورة سابقا.

وكانت السلطات التركية، قد ألقت القبض على 10 الآلاف من الأشخاص بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 15 جويلية 2016.

ووجهة الحكومة اصابع الاتهام، إلى رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، بتدبير الانقلاب الفاشل، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 250 شخصا، بينما ينفي غولن هذا الاتهام.