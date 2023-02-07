تركيا: الحماية المدنية الجزائرية تنقذ سيدة علقت تحت الأنقاض لأزيد من 30 ساعة

تمكن فريق الحماية المدنية الجزائرية من إنقاذ سيدة علقت تحت الأنقاض لمدة تزيد عن ثلاثين ساعة في تركيا. حسب ما أعلنه اليوم الثلاثاء التلفزيون الجزائري.

وباشر فريق البحث والإنقاذ في الأماكن الحضرية الجزائري المتواجد في منطقة أديامان بجنوب وسط تركيا، عملية البحث والإنقاذ تحت الردوم.

وقد وصل فريق الحماية المدنية، خلال الساعات الأولى من نهار اليوم الثلاثاء، إلى مطار عنتاب في تركيا. وهذا من أجل تقديم يد العون والمساعدة إثر الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا.

في حصيلة جديدة، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. أنه تم إنقاذ أكثر من 7 آلاف شخص من تحت الأنقاض. جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، الإثنين.

وقالت الإدارة أن حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا وبلغت قوته 7.8 درجات. ارتفعت إلى 2921 قتيلا.

وفي تصريح سابق لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي. فإن هناك 52 ألفا من المنكوبين تم توزيعهم على مراكز إيواء.

وحسبما نقلت وكالة “الأناضول” عن أوقطاي، فقد تم إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال.

وذكر أوقطاي أن الزلزال أثر على مناطق واسعة في تركيا وخارجها. مبينا أن الفرق المختصة بدأت أعمال البحث والإنقاذ منذ اللحظات الأولى.

وإلى جانب الخسائر البشرية، انهار أكثر من ألف مبنى بالكامل، وفق أقطاي.

ويعد الزلزال أكثر الزلازل فتكا في البلاد منذ آخر مماثل القوة في عام 1999. دمر منطقة بحر مرمرة الشرقية المكتظة بالسكان بالقرب من إسطنبول مما أدى إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

كما وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فإن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش. كما تسبب في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والعربية.