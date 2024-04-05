تركيا: القبض على 8 مشتبه بهم في التجسس لصالح الكيان الصهيوني

أعلن وزير الداخلية التركي علي بيرلي كايا، اليوم الجمعة، عن القبض على 8 مشتبه بهم في التجسس لصالح الكيان الصهيوني.

وكتب الوزير في منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن “العملية نفذت ضد أفراد قاموا بجمع معلومات عن “أفراد وشركات” في تركيا، استهدفتها المخابرات الإسرائيلية”.

مضيفا أن المعنيين قاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية”. حيث أن “2 من المشتبه به تم القبض عليهم، فيما صدر قرار بالرقابة القضائية بحق 6 منهم”.

وقال إنه “بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، ورئاسة جهاز الاستخبارات العامة ورئاسة مكافحة الإرهاب. وكنتيجة للتحريات والمتابعات وجمع المعلومات التي أجرتها مديرية فرع مكافحة الإرهاب، في إدارة شرطة مقاطعة إسطنبول. تبين أن المشتبه بهم عقدوا اجتماعات مع عناصر من المخابرات الإسرائيلية”.

كما قام المشتبه فيهم، بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا، تم استهدافهم من قبل المخابرات الإسرائيلية. وقاموا بنقل المعلومات والوثائق التي جمعوها إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية.

وشدد الوزير، على “أننا لن نسمح أبدا بأنشطة التجسس، التي يراد القيام بها، ضد وحدتنا الوطنية، وتضامننا داخل حدود بلادنا”.