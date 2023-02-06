تركيا تؤجل كل التظاهرات الرياضية لإشعار آخر

أعلنت السلطات التركية، عن تأجيل كل التظاهرات الرياضية في البلاد إلى غاية اشعار آخر، بسب الزلزال الذي ضرب البلد.

ونقلت تقارير إعلامية، قرار وزير الشباب والرياضة التركي، بتأجيل كل التظاهرات الرياضية في البلاد إلى إشعار آخر.

كما يشمل هذا القرار مباريات كرة القدم، بما فيها الدوري التركي الممتاز، الذي سيشهد توقف إلى أجل لاحق.

يذكر أن تركيا تعرضت صباح اليوم الإثنين، لزلزال قوي بلغت شدته 7.9 على سلم ريشتر، والذي ضرب شرق البلاد.