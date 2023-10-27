تركيا تدعو قادة 5 دول عربية إلى المشاركة في مسيرة لدعم فلسطين

وجهت تركيا دعوات إلى قادة السعودية ومصر وليبيا ولبنان والأردن، للمشاركة في مسيرة داعمة لفلسطين، ستشهدها إسطنبول، غدا السبت.

وأفادت صحيفة “صباح” التركية، بأنه تم توجيه دعوة إلى رؤساء دول أجنبية، وكذلك زعماء روحيين، للمشاركة في المسيرة.

وأضافت: “من المتوقع حضور رؤساء دول كبيرة، بالإضافة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. للفت الانتباه إلى الفظائع الإسرائيلية، ودعم القضية الفلسطينية”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن “الدعوة شملت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك قادة ليبيا ولبنان والأردن”. غير أنها لم تشر إلى ما إذا كان الجانب التركي قد حصل على موافقة هؤلاء القادة على المشاركة في المسيرة.