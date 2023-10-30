تركيا تدين بشدة الهجوم الصهيوني على مستشفى الصداقة بغزة

أدانت تركيا وبشدة القصف الصهيوني الذي استهدف مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني في قطاع غزة، حسب ما أفاد به وزارة الخارجية التركية اليوم الإثنين.

وأكدت الخارجية التركية أنه “لا مبرر أبداً لاستهداف كهذا رغم تزويد الجهات الصهيونية مسبقاً بكافة المعلومات اللازمة بما فيها إحداثيات المستشفى الذي يعد الوحيد في غزة لعلاج مرضى السرطان”.

وأضاف المصدر ذاته، أن “الحصار الرامي لحرمان الشعب الفلسطيني في غزة من أبسط الحقوق، والهجمات غير الإنسانية انتهاك علني للقانون الدولي”.

ودعا البيان في الأخير الصهاينة للتراجع عن استهداف سكان غزة بشكل جماعي دون أي تمييز.

وكان الطيران الحربي للاحتلال الصهيوني قد قصف اليوم الإثنين، الطابق الثالث والأخير من المبنى الرئيسي للمستشفى، ما ألحق أضرارا بالغة فيه.

كما كانت طائرات الاحتلال الصهيوني، قد قصفت أمس محيط مستشفى الصداقة التركي، حيث ألحقت به أضرارا بليغة جراء الاستهداف المتكرر لمحيطه.

وقد خلف هذا القصف الهمجي حالة من الهلع وسط مرضى السرطان والطواقم الطبية، حيث أن الإحتلال لم يكتف بزيادة معاناة واوجاع مرضى السرطان وحرمانهم من الادوية والسفر للعلاج بالخارج بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

ومن جهتها، دعت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الرئاسة والحكومة التركية إلى وقف العربدة الصهيونية وحماية هذا الصرح الانساني الطبي.

وللإشارة، كان الاحتلال قد ارتكب مجزرة في مستشفى المعمداني حين استهدفه في 17 أكتوبر الجاري، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 470 فلسطينيا، معظمهم ممن لجؤوا إلى المستشفى خوفا من القصف العشوائي، أو بعد تدمير منازلهم.