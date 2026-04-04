تركيا ترفع أسعار الكهرباء والغاز

أعلنت شركة الطاقة التركية المملوكة للدولة “بوتاش”، إن تركيا رفعت أسعار الكهرباء بالتجزئة للشقق السكنية 25 بالمائة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج والتوزيع.

ورفعت أسعار الغاز الطبيعي للشقق السكنية بالنسبة نفسها في المتوسط.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي 18.61% للمستهلكين الصناعيين و19.42% لمحطات توليد الكهرباء.

في حين زادت تعرفة الكهرباء 17.5% للمستهلكين من القطاع العام وقطاع الخدمات على الجهد المنخفض. و5.8% للمستهلكين الصناعيين على الجهد المتوسط، و24.8% للمستهلكين الزراعيين. وأفادت الشركة، بأن الأسعار ستطبق بأثر فوري.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية مثل النفط والغاز الطبيعي والأسمدة وتكاليف الشحن.