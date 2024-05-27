تركيا تريد إعفاءها من تأشيرة شنغن والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أعربت تركيا مرة أخرى عن رغبتها في التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.

وقالت البلاد إنها ستواصل أيضًا العمل على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي على الرغم من عرقلة بعض الدول لهذه العملية.

وبدأت محادثات انضمام تركيا في عام 2005، لكن العملية توقفت منذ عام 2016.

وبدأت محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد في عام 2005، حيث شهدت البلاد أطول عملية انضمام في تاريخ الاتحاد.

وتعثرت المحادثات في السنوات الأخيرة بسبب بعض الخلافات بين الحزبين وبعض العوائق السياسية.

وتم رفض 16% من طلبات تأشيرة شنغن التي قدمها مواطنون أتراك في عام 2023

وقدم المواطنون الأتراك ما مجموعه 1,055,885 طلبًا للحصول على تأشيرة شنغن في عام 2023. ليحتلوا المرتبة الثانية من حيث عدد المتقدمين.

ومع ذلك، لم يحصل الجميع على موافقة التأشيرة، حيث تظهر إحصائيات تأشيرات شنغن أن الدول الأعضاء في شنغن. رفضت 16 في المائة من جميع طلبات التأشيرة المقدمة من المواطنين الأتراك في عام 2023.

وبشكل أكثر تحديدا، رفضت الدول الأعضاء تأشيرات لـ 169500 متقدم.

وارتفعت معدلات رفض المتقدمين للحصول على التأشيرة التركية باستمرار منذ عام 2015. وبلغ معدل عدم الإصدار في عام 2015 3.9 في المائة، بينما بلغ هذا المعدل في عام 2023 16.1 في المائة.

وفي عام 2023، أصدرت الدول الأعضاء ما مجموعه 867.646 تأشيرة شنغن للمواطنين الأتراك. ومن بين هذه التأشيرات الصادرة، كان 612,841 منها عبارة عن تأشيرات دخول متعددة.