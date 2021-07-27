تركيا تسجل أعلى حصيلة للمصابين بفيروس كورونا منذ ماي الماضي

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 16809 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الإثنين، ما يعتبر أعلى حصيلة للمصابين في البلاد منذ مطلع ماي الماضي.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها، أمس الاثنين، إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تم تسجيل 16809 إصابات و63 وفاة. مضيفة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في تركيا منذ بدء الوباء بلغ 5 ملايين و514 ألفا و373 حالة. وحصيلة الوفيات 50450 حالة.

وحسب بيانات الوزارة، تم إعطاء أكثر من 67 مليونا جرعة من لقاحات كورونا. وتم تطعيم أكثر من 39.7 مليون شخص بالجرعة الأولى. وأكثر من 23.7 مليون بالجرعة الثانية، وأكثر من 4 ملايين بالجرعة الثالثة. ويشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي سجل أمس الاثنين أكبر بحوالي 4 أضعاف. مما كان عندما سجل العدد الأدنى للإصابات في 4 جويلية. والذي بلغ 4418 إصابة، وذلك بعد رفع جميع القيود الخاصة بفيروس كورونا.