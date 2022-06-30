تركيا تسجل أول إصابة بجدري القردة
أعلنت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الخميس، عن دخول جدري القردة الى أراضيها، عن طريق مريض كان يعاني من نقص جهاز المناعة.
وفي هذا السياق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.
ونشر الوزير عبر حسابه على موقع “تويتر” إن المريض يبلغ من العمر 37 عاما، وكان يعاني من نقص جهاز المناعة.”
كما أشار إلى عزل المريض عقب اكتشاف الإصابة، فيما يتم متابعة الأشخاص المخالطين له، لكن دون اكتشاف حالة أخرى حتى الآن.
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عبد المجيد تبون شخصيا يتابع حالة توام
كما كشف مصدر موثوق قريب من عائلة خرخار بالبليدة لنهار أن التوأم صفاء وشفاء بعد أكثر من 6 أشهر. وبالضبط يوم 15ديسمبر 2021 من مغادرتهم البلاد رفقة الوالدين باتجاه تركيا.
وبأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي تكفل بكل مصاريف.
كما قد أجريت لهم عملية جراحية ناجحة بعد 10ساعات كاملة للفصلهما عن بعض،
وهي عملية دقيقة معقدة تمت بإحدى مستشفيات التركية بالعاصمة الاقتصادية إسطنبول،
كما أفاد ذات المصدر أن رئيس تبون يتابع شخصيا حالة صفاء وشفاء.
وجاءت عملية فصل التوام بعد استجاب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون نداء عائلة خرخار القاطنة ببلدية اولاديعيش في ولاية البليدة بالتدخل
لأجل إجراء عملية جراحية في خارج لتوأمين ملتصفتين بعد أسابيع من بث قناة النهار حالة توأمين ونداء الاب ابراهيم لرئيس الجمهورية عبر القناة،
كما أكد الاب في اتصال هاتفي لنهار أن ذاك ان تكفل رئيس الجمهورية شخصيا بحالة صفاء وشفاء.
نائب الرئيس التركي يحل بوهران لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية
كما حل نائب رئيس جمهورية تركيا، فؤاد أقطاي، اليوم السبت بمطار وهران الدولي أحمد بن بلة لحضور حفل افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وكان في استقبال فؤاد أقطاي لدى وصوله المطار، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة.
للإشارة تحتضن وهران من الـ25 جوان إلى الـ6 جويلية المقبل فعاليات الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمشاركة 3390 رياضيا من 26 دولة.