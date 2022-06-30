تركيا تسجل أول إصابة بجدري القردة

أعلنت السلطات الصحية في تركيا، اليوم الخميس، عن دخول جدري القردة الى أراضيها، عن طريق مريض كان يعاني من نقص جهاز المناعة.

وفي هذا السياق أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن تسجيل أول إصابة بجدري القردة في البلاد.

ونشر الوزير عبر حسابه على موقع “تويتر” إن المريض يبلغ من العمر 37 عاما، وكان يعاني من نقص جهاز المناعة.”

كما أشار إلى عزل المريض عقب اكتشاف الإصابة، فيما يتم متابعة الأشخاص المخالطين له، لكن دون اكتشاف حالة أخرى حتى الآن.

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