تركيا.. تسجيل رقم قياسي لعدد المتعافين من كورونا خلال يوم

سجلت السلطات التركية اليوم الاثنين، أكبر عدد للمتعافين من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، بـ 4651 حالة شفاء جديدة.

ليرتفع المؤشر الإجمالي لعدد المتعافين من الفيروس في تركيا إلى 33791.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، تعليقا على هذا الرقم: “سجلنا أكبر عدد للمتعافين خلال يوم واحد”.

وكشف الوزير، عن تسجيل 2131 إصابة جديدة بالفيروس، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس التاجي في تركيا، 112261 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع ملموس ومستمر في حصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا.

كما تم تسجيل 95 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل عدد ضحايا الفيروس إلى 2900.