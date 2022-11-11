تركيا تسعى لرفع استثماراتها مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار

كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فتيح دونمز، أمس الخميس ، أنّ بلاده تسعى لرفع الاستثمارات والتبادلات التجارية مع الجزائر إلى 10 مليارات دولار.

وقال الوزير التركي، في تصريح عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية: “الاستثمارات والمبادلات التجارية بين الجزائر وتركيا قاربت 5 مليارات دولار. ونطمح إلى تحقيق 10 مليارات دولار”.

وصرّح الوزير التركي أنّ اللقاء مع الرئيس تبون “سمح لنا بإعطائه صورة كاملة عن شراكتنا وتعاوننا في المجال الطاقوي في إطار المتابعة للجنة المشتركة بين البلدين”.

مبرزاً أنّ رئيس الجمهورية شجّعهمعلى تعميق علاقاتنا الثنائية وتقوية فرص العمل المشترك، وشكر الرئيس على حفاوة الاستقبال.

كما سلم الوزير، رسالة من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس الخميس، وزير الطاقة التركي، بمقر رئاسة الجمهورية.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف. ووزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب.

وعن الجانب التركي حضر اللقاء، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس.