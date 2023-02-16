تركيا تشكر الجزائر على هبّتها التضامنية إثر الزلزال المدمّر

عبرت سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أوزديمير غوكتاس، بإسمها الخاص وباسم الحكومة التركية عن امتنانها العميق لرئيس الجمهورية وللشعب الجزائري، نظير هبّتهم التضامنية الواسعة مع تركيا إثر الزلزال المدمر.

وجاء ذلك، خلال استقبال السفيرة، من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، اليوم الخميس، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، قالت السفيرة، بأنّ الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة والشعب التركيين، تأثروا كثيرا برسائل التضامن وبالمساعدات المادية والبشرية العاجلة القادمة من الجزائر.

مؤكدة أن تركيا لن تنسى أبدا وقفة الجزائر الأخوية إلى جانبها في هذه المحنة الأليمة.

كما حرصت السفيرة التركية على التقدّم بخالص عبارات الشكر والثناء لعناصر الحماية المدنية التي شاركت في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالمناطق المتضررة بالزلزال.

وأشادت بالمهنية الكبيرة والاحترافية العالية التي أبانوا عنها وبمساهمتهم القيّمة في إنقاذ العديد من الأرواح.

و بدوره، جدّد عمار بلاني تعازي الجزائر قيادة وشعبا للحكومة والشعب التركي الشقيق إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مخلفا آلاف الضحايا وخسائر مادية فادحة.

مؤكدا أن تضامن الجزائر مع تركيا في هذه الظروف العصيبة غير مرتبط بالدوافع والاعتبارات الإنسانية فحسب. بل هو واجب تمليه العلاقات التاريخية والروابط العميقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين.

الطرفان يتباحثان حول العديد من المسائل الثنائية

وعلى صعيد آخر، شكل اللقاء فرصة للطرفين للتباحث حول العديد من المسائل الثنائية.

حيث اتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي طبعت العلاقات بين البلدين. والعمل على تعزيزها أكثر في المستقبل.

ويأتي ذلك، من خلال استكشاف مجالات أخرى للتعاون الثنائي. تجسيدا للرغبة المشتركة للرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان في إرساء شراكة استراتيجية شاملة بين الجزائر وتركيا.

وفي هذا الصدد، تمّ التوافق على توطيد الحوار السياسي القائم بين وزارتي خارجية البلدين من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وعقد مشاورات سياسية منتظمة.

فضلا عن تطوير التعاون الاقتصادي والتقني والعلمي وتوسيع التبادل الثقافي والانساني بين الجزائر وتركيا. بما في ذلك عبر تعزيز التكوين في مجال الأرشيف وكتابة التاريخ المشترك الذي يجمع البلدين.

كما تناولت المباحثات بين الطرفين، أهم القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. لا سيما القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الساحل والصحراء الغربية المحتلة.