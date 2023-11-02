تركيا تطالب بتبسيط إجراءات “شنغن” لمواطنيها

قدم وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، طلبا للاتحاد الأوروبي، من أجل تسهيل بعض قواعد طلب تأشيرة شنغن. والتي -حسب قوله- تؤخر عمليات الحصول على التأشيرة للمواطنين الأتراك.

كما دعا الوزير فيدان، سلطات الاتحاد الأوروبي إلى إصدار تأشيرات طويلة الأجل مع دخول متعدد لمواطنيها. حسب ما افاد به موقع SchengenVisaInfo.com .

وطالبت تركيا بالرفع الفوري للقيود التي تؤخر إجراءات الحصول على التأشيرة لمواطنيها. و”يجب أن تكون التأشيرات الممنوحة لمواطنينا طويلة الأجل، مع دخول متعدد”.

وترغب تركيا –يقول الوزير ذاته- في تحسين تجربة السفر الشاملة للمواطنين الأتراك دون تحمل عبء طلبات التأشيرة المتكررة وأوقات الانتظار الطويلة.

وبصرف النظر عن مطالبة الاتحاد الأوروبي بتسهيل بعض القواعد وإصدار تأشيرات ذات صلاحية أطول، قال الوزير فيدان إن البلاد تعمل أيضًا على هذا الأمر. كما أوضحت صحيفة حريت ديلي نيوز، قال إن السلطات ستركز على تحديث الاتحاد الجمركي والعمل على التوصل إلى اتفاقية سفر بدون تأشيرة مع الاتحاد الأوروبي.

في حين، شدد الوزير فيدان على ضرورة اعتراف الاتحاد الأوروبي بالجهود التي تبذلها تركيا. واتخاذ التدابير اللازمة حتى لا يخضع المواطنون الأتراك لقواعد معقدة عندما يحتاجون إلى تأشيرة لدخول الكتلة.

وتشير البيانات إلى أن معدل رفض تأشيرة شنغن للمتقدمين من تركيا ارتفع من 15 في المائة في عام 2022 إلى 50 في المائة. ومع الأخذ في الاعتبار هذه الزيادة في معدل الرفض، أعرب الاتحاد الأوروبي للصحفيين عن مخاوفه. وحث جميع دول شنغن على تسهيل قواعد التأشيرة وعدم الحفاظ على موقف تمييزي تجاه الصحفيين الأتراك.

وفي الشهر الماضي، أفاد موقع SchengenVisaInfo.com أن المواطنين الأتراك يشكلون غالبية. الذين تقدموا للحصول على تأشيرة شنغن في القنصليات الألمانية بين عامي 2018 و2022.