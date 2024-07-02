تركيا تطيح بالنمسا وتضرب موعدا مع هولندا فى ربع نهائى اليورو

نجح المنتخب التركي، مساء اليوم الثلاثاء، في العبور إلى دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا 2024، عقب تغلبه على نظيره النمساوي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء احتضنه معلب ريد بول أرينا.

وقد سجل ثنائية المنتخب التركي، المدافع “ميريح ديميرال” في الدقيقتين 1 و59 من عمر اللقاء، فيما قلص المنتخب النمساوي النتيجة في الدقيقة 66 عن طريق اللاعب “مايكل غريغوريتسك”.

وكاد رفقاء القائد “ارناتوفيتش” أن يعدلوا النتيجة في الوقت القاتل 90 +4 بعد رأسية جميلة من اللاعب “كريستوف باومجارتنرتم” التي تصدى لها الحارس التركي “ميرت” بأعجوبة.

وبذلك يضرب منتخب تركيا موعدا مع نظيره الهولندي في دور ربع النهائي، أين سيلتقي المنتخبين مساء السبت المقبل.

وكان المنتخب الهولندي قد سحق المنتخب الروماني بثلاثية نظيفة ضمن بها التأهل الى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024.

وللإشارة، تأهل منتخب تركيا إلى ثمن النهائي كوصيف للمجموعة السادسة، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن البرتغال المتصدر.