تركيا تعتقل 18 شخصا بشبهة الإنتماء إلى تنظيم “داعش”

اعتقلت السّلطات التركية اليوم الخميس 18 شخصا يشتبه بأنهم من أعضاء تنظيم “داعش” في مدينتي إسطنبول وإزمير اللّتين تعدان من أكبر المدن التركية.

وكشف مسؤولون أمنيون محليون أن 10 من المشتبه بهم، اعتقلوا في إقليم إزمير على ساحل بحر إيجه خلال عملية لوكالة المخابرات التركية وشرطة مكافحة الإرهاب.

وذكرت الشرطة أنها اعتقلت 8 آخرين في إسطنبول الأربعاء، وأضافت أنها تعتقد أن المشتبه فيهم كانوا يقدمون دعما ماليا للتنظيم وسافروا إلى مناطق صراع.

وعادوا منها، وكانوا يتلقون تدريبا على تنفيذ تفجيرات انتحارية، موضحة أنها لا تزال تبحث عن 3 آخرين تدور حولهم الشبهات.

وشن تنظيم “داعش” العديد من الهجمات في مناطق مختلفة في تركيا في السنوات القليلة الماضية، بينها هجوم على ملهى ليلي في إسطنبول.

في الفاتح من جانفي2017، قتل فيه 39 شخصا، وانفجار آخر في قلب المدينة التاريخي في 2016 أدى لمقتل 12 شخصا.