تركيا تعتقل 34شخصا للاشتباه فى تجسسهم لصالح إسرائيل

أوضحت وسائل اعلامية أن تركيا اعتقلت بشكل إجمالي 34 شخصاً في وقت سابق. من هذا الأسبوع بعد تحذير أنقرة لإسرائيل من “عواقب وخيمة”. إذا حاولت مطاردة أعضاء حركة “حماس” الذين يعيشون خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك تركيا.

وقضت محكمة تركية باعتقال 15 شخصاً بشكل رسمي وترحيل 8 آخرين. يُشتبه في ارتباطهم بجهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد). واستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون في تركيا.

ولم يتم التوضيح على أي تفاصيل أخرى حول ما قررته المحكمة بشأن الأشخاص الـ 11 المتبقين الذين تم احتجازهم في البداية إلى جانب 15 شخص الذين تم احتجازهم بشكل رسمي.

كما تم الاشارة إلى أن الشرطة التركية داهمت مواقع في 8 أقاليم للقبض على المشتبه بهم في إطار التحقيق الذي أجرته وكالة الاستخبارات التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ومكتب مكافحة الإرهاب التابع للمدعي العام في إسطنبول.