تركيا تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات

قدمت تركيا، اليوم الإثنين، تعازيها إلى الجزائر في ضحايا حرائق الغابات التي اجتاحت 11 ولاية وأدت إلى استشهاد 34 شخصا بينهم 10 عسكريين و24 مدنيين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية:”تلقينا بحزن وفاة العديد من المدنيين والعسكريين في الحرائق التي مست مختلف ولايات الجزائر.. خالص التعازي للحكومة وللشعب الجزائري ورحم الله الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.”

وأكدت تركيا استعدادها الدائم لتقديم أي نوع من المساعدة للجزائر. يضيف المصدر نفسه.

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