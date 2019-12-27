تركيا تعفي الجزائريين دون 15 سنة وفوق 65 سنة من “الفيزا”

أعفى قرار صادر من رئاسة الجمهورية التركية، المواطنين الجزائريين، الذين هم دون الـ 15 سنة وفوق الـ 65 سنة، من تأشيرة الدخول المسبقة لتركيا.

وحسب ما نشره موقع ترك برس، اليوم الجمعة، فإن القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التركية، وحمل توقيع رئيس الجمهورية اللتركي، رجب طيب أردوغان، يعفى المواطنون الجزائريون الذين هم دون الـ 15 عاما وفوق الـ 65 عاما من حملة جوازات السفر العادية، من تأشيرة الدخول المسبقة.

وأشار القرار أنه سيكون بإمكان الفئة المذكورة من الجزائريين، دخول تركيا بدون تأشيرة مسبقة، والإقامة فيها لأغراض سياحية مدة أقصاها 90 يوما في كل 180 يوما.