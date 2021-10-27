تركيا تقترح إقامة توأمة بين المستشفيات الجزائرية والتركية

إقترحت السفيرة التركية لدى الجزائر، ماهينور ازدمير كوكتاش، تنظيم لقاءات تشاورية مع الجزائر، تحضيرا لعملية توأمة بين المستشفيات التركية والجزائرية مستقبلا.

وجاء هذا، خلال استقبال السفيرة، من قبل وزير الصحة، أمس الثلاثاء، حيث تباحث الطرفان أفاق التعاون الثنائي في مجال الصحة وسبل تعزيزها.

وحسب بيان لوزارة الصحة، أشاد الطرفان بمستوى علاقات الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع البلدين في جميع القطاعات وخاصة الصحة.

وأكد الطرفان، على وجود مشاريع من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الطرفين.

هذا وشدد الوزير على أهمية توسيع مجال التعاون والشراكة الجزائرية – التركية.

مشيدا بالمستوى الذي وصل إليه الطب في تركيا سواء تعلق الأمر بالعلاج أو بعملية التكفل بالمرضى.

ومن جهتها، عبرت سفيرة جمهورية تركيا على امتنانها بالاستقبال الحار الذي حظيت به مثنية على مستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

واقترحت السفيرة بتحضير توقيع على برنامج عمل ومذكرة تفاهم تحدد الخطوات التي من شأنها أن تساهم في تجسيد مشاريع الشراكة الممكن تنفيذها بين البلدين.

ويأتي ذلك، بالإرتكاز عن زيارات متبادلة لأطباء البلدين قريبا قصد تبادل الخبرات والتجارب فيما بينهم.

كما أشادت سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر بطريقة تعامل وتعاطي الحكومة الجزائرية مع جائحة كوفيد-19.

ونوهت السفيرة، بالمجهودات الكبيرة التي قامت بها وزارة الصحة وعلى رأسها مسؤول القطاع الأول في مجابهة هذا الفيروس.

وفي الختام، اتفق الطرفان على مواصلة العمل التنسيقي للدفع بالعلاقات الثنائية وبناء شراكة تخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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