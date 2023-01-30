تركيا تقدم منح للأساتذة الجامعيين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح للأساتذة الجامعيين والتي تقدمها الجامعة التركية savas cumhuriyet في إطار مشاريع البرنامج الأروبي.

ويتم اختيار مرشحين إثنين ممن تتوفر فيهم شروط القبول لحضور الأسبوع الدولي ابتداء من 8 ماي إلى غاية 15 ماي.

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة فيتم قبول جميع التخصصات الموجودة على مستوى جامعة الجزائر 2.

ومن بين الشروط شهادة اثبات مستوى B2 في اللغة الإنجليزية أو اللغة التركية، إضافة إلى قائمة الإصدارات العلمية.

وتجدر الإشارة بأنه “تم تزويد المؤسسات الجامعية ومراكز البحث التابعة لقطاع التعليم العالي بالشروط القانونية. وشروط القبول ومكونات ملف الترشح وآجال تقديم الترشحات. وكيفية انتقاء الملفات على مستوى المؤسسات الاصلية، الندوة الوطنية للجامعات. والندوات الجهوية للجامعات ولجنة الخبراء لدى اللجنة الوطنية للتكوين وتحسين المستوى بالخارج”.