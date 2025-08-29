تركيا تقطع علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده قطعت علاقاتها التجارية مع إسرائيل بشكل كامل.

وحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”، قال فيدان خلال جلسة استثنائية للبرلمان التركي حول مستجدات الوضع في غزة: “قطعنا علاقاتنا التجارية مع إسرائيل بشكل كامل”.

وأضاف فيدان: “لا نسمح للسفن التركية بالذهاب إلى الموانئ الإسرائيلية. ولا نسمح للطائرات الإسرائيلية بدخول مجالنا الجوي”.

مشيرا إلى أن “تركيا أوقفت علاقاتها التجارية مع إسرائيل منذ بدء حربها على غزة”.

كما أوضح فيدان أن “جميع الدول التي كانت ترفض حل الدولتين باتت مقتنعة أنه لا حل سواه”.

مضيفا أن إسرائيل ما تزال تسعى لإدخال دول المنطقة في حالة فوضى، ومؤكدا أن لا حل سوى حل الدولتين.

وأكد وزير الخارجية التركي أن بلاده “تعارض الخطة التي تقترح ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة”.