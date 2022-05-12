تركيا تكذّب اعترافها بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية

كذّبت وزارة الشؤون الخارجية التركية،اليوم الخميس، المزاعم الواردة في بعض وسائل الاعلام المغربية بشأن اعتراف تركيا بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

أين أكدت بأن تركيا تدعو إلى إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح السفير تانجو بيلغيتش المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية التركية في رده على مزاعم وسائل الاعلام المغربية قائلا بأن تركيا تدافع منذ البداية عن إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومن خلال الحوار بين الأطراف.

وأضاف نفس المتحدث، ان تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة داخل حدودها المعترف بها دوليا.

وذكر هذا الأخير أن وزير الخارجية التركي, مولود تشاووش أوغلو قد سبق له التعبير عن هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره المغربي في 11 ماي الجاري بمراكش.

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