تركيا تلغي التأشيرة الإلكترونية للجزائريين بسبب “الحراڤة”

ألغت تركيا منح التأشيرة الإلكترونية لقطاع واسع من الجزائريين، وهو ما يعني العودة بالعمل بنظام التأشيرة التقليدية.

وشمل الإجراء الجديد حسبما أعلنته الخطوط الجوية التركية، تأشيرة “سي 1” والتي تخص من تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.

وقال بيان للخطوط الجوية التركية إنه تم إلغاء العمل بالتأشيرة الالكترونية من صنف “سي1″، بداية من الفاتح أكتوبر.

ومعروف أن هذا النوع من التأشيرة موجه للسياح ورجال الأعمال ويتم التحصل عليه عبر الانترنت، باستعمال جواز السفر وصورة شمسية.

واستثنى الإجراء الجديد للسلطات التركية صنف تأشيرة “بي1” وهي تلك الخاصة بالأشخاص أقل من 18 سنة وأكثر من 35 سنة.

وبحسب شركة “توركيش إيرالاينز”، فإن تأشيرات صنف “بي 1” ما تزال معمولا بها وسارية المفعول، لكن بشروط.

وقالت شركة الخطوط الجوية التركية إنها لن تقوم بتعويض التذاكر بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون مشاكل في التأشيرة ويجري ترحيلهم.

ويعتقد أن هذه الإجراءات الجديدة، تكون وراءها تنامي أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين باتوا يتخذون من تركيا نقطة عبور لدخول بلدان أوروبا.