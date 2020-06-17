تركيا تمهل الجزائريين العالقين شهرا لمغادرة أراضيها

أنهت سفارة الجزائر بأنقرة إلى علم جميع الجزائريين بتركيا، بأن السلطات التركية المختصة قد أبلغتها أنها أمهلت الجزائريين العالقين بأراضيها مدة شهر واحد لمغادرتها.

وجاء في بيان سفارة الجزائر بأنقرة “تنهي سفارة الجزائر بأنقرة إلى علم الجميع بأن السلطات التركية المختصة قد أحاطتها علما بأن المواطنين المتواجدين حاليا في تركيا والذين تجاوزت إقامتهم المدة القانونية المحددة في التأشيرة أو في تصريح الإقامة، على إثر إلغاء الرحلات الجوية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″،.

وأكدت السفارة في بيانها، بأن الجزائريين العالقين، مطالبون بمغادرة الأراضي التركية في غضون شهر واحد إبتداء من التاريخ الذي يصبح في التنقل إلى بلدانهم ممكنا”.