تركيا تنتقل من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي

بعد أداء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوم الإثنين، إنتقلت الدولة التركية إلى النظام الرئاسي.

ومن خلال العهدة الثانية التي تبدأ اليوم وتدوم لخمس سنوات كاملة، يتحول نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي الواسع الصلاحيات.

وتعود قضية الإنتقال إلى نظام الحكم الجديد قد سبق الرئيس الحالي رؤساء سابقون للدولة التركية، كل من الرئيس تورغوت أوزال وسليمان ديميرل.

وكانت تركيا العام الماضي، أجرت إستفتاء على تعديلات دستورية تحول النظام البرلماني إلى الرئاسي وقد تمت الموافقة على التعديلات بـ51.3 بالمئة.