تركيا تُبدي إهتمامها الكبير للإستثمار بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، رئيس الشركة التركية المنجمية “هاس أوزسليك “HAS OZCELIK”، مراد أوزسليك، وهذا بحضور إطارات من الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، أعرب أوزسليك عن الاهتمام الكبير الذي تبديه شركته للاستثمار بالجزائر. وخاصة في مجال استغلال وتحويل الموارد المنجمية كالفوسفات والذهب والفلسبات والألمينيوم وغيرها.

وكذا إنجاز البنى التحتية وتصنيع المعدات محليا، من خلال مشاريع شراكة ذات منفعة متبادلة.

هذا وبحث الطرفان خلال هذا اللقاء فرص الأعمال والاستثمار بين شركات القطاع المنجمي على غرار مجمع سوناريم والشركة التركية هاس أوزسليك في مجال استغلال وتحويل الموارد الأولية المنجمية والمعدنية بالجزائر.

كما أشار الوزير الى إمكانات الاستثمار والشراكة الهامة بالجزائر في مجال البحث والاستكشاف واستغلال. وكذا تحويل الموارد المنجمية الحديدية وغير الحديدية. في ظل المناخ الاستثماري الملائم الذي يوفره القانون الجديد للاستثمار.

بالإضافة الى مستوى العلاقات الجيدة القائمة بين شركات القطاع والشركات التركية في مجال الطاقة والمناجم.