تركيا.. زلزال قوي يضرب مدينة صندرغي في باليكسير

أفاد مركز إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” بأن زلزالاً، بلغت شدته 6.1 درجة على مقياس ريشتر، ضرب مدينة صندرغي التابعة لولاية باليكسير، غربي تركيا.

وأوضح مركز “آفاد” أن الزلزال وقع عند الساعة 22:48 مساءً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 5.99 كيلومترًا.

وشعر بالهزة سكان مدن إسطنبول وإزمير وعدد من الولايات الأخرى في منطقتي مرمرة وإيجة.

يذكر أن قضاء صندرغي تعرض في 10 أوت الماضي لزلزال بلغت قوته أيضاً 6.1 درجة. وأسفر عن وفاة شخص وإصابة 29 آخرين بجروح.