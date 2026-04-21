تركيا.. فتح مكتب خاص بإسطنبول لمرافقة الجالية في الانتخابات التشريعية

فتحت القنصلية العامة للجزائر بإسطنبول مكتبًا للاستعلام عن الانتخابات التشريعية القادمة لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بتركيا. بعدما أعلنت في وقت سابق عن انطلاق الترتيبات العملية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 2 جويلية 2026.

وفي هذا الإطار، أعلنت القنصلية عن فتح مكتب خاص للاستعلامات، مخصص لمرافقة المواطنين خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، وتمكين الراغبين في الترشح من سحب الاستمارات الخاصة بهم.

وتدخل هذه المبادرة في سياق حرص السلطات على ضمان مشاركة واسعة وفعالة للجالية الجزائرية بالخارج. وتوفير كل التسهيلات الإدارية والتنظيمية التي تسمح بانخراطها في هذا الاستحقاق الوطني.

كما تعكس هذه الخطوة ديناميكية متواصلة لتعزيز حضور الجالية في المسار السياسي. وتكريس دورها شريكًا أساسيًّا في بناء مؤسسات الدولة.

وتبرز القنصلية العامة بإسطنبول واجهةً تنظيميةً فاعلة، تسعى إلى تقريب العملية الانتخابية من المواطنين، وترسيخ ثقافة المشاركة في أوساط الجالية الجزائرية.