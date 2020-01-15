تركيا: لا ننوي الإنسحاب من ليبيا

أكدت تركيا اليوم الأربعاء، أنها لن تنسحب من ليبيا، بعدما أخفقت مع روسيا، في إقناع قائد الجيش الليبي، خليفة حفتر، بتوقيع إتفاق ملزم بوقف إطلاق النار.

وحسب موقع “العربية أف أم”، قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا لا تنوي الإنسحاب من ليبيا ولا تعتبر وجودها إحتلالا.

وكان رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، قد طالب في وقت سابق من نهار اليوم، بدور عربي بمواجهة التدخلات التركية في ليبيا.

كما دعا ذات المتحدث، إلى رص الصفوف لإبرام اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

ومن جهته قال وزير الدفاع التركي، إنه سابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا قد إنهار، وأقر أن فريقا تركيا للتدريب، موجود حاليا ويعمل في ليبيا، حسب ذات المصدر.