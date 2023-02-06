تركيا.. لا يوجد خطر تسونامي إثر الزلازل

أعلنت تركيا عدم وجود خطر حدوث موجات تسونامي في سواحلها على البحر المتوسط، إثر الزلازل التي ضربت جنوبي البلاد الاثنين.

كما قالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” في بيان، إنه لا يوجد حاليا أي خطر حدوث موجات تسونامي في سواحل البلاد شرقي البحر المتوسط. عقب الزلزالين الذين وقعا اليوم بقوة 7.7 و7.6 درجات ومركزهما قضائي بازارجيق وألبيستان في ولاية قهرمان مرعش.

وأعلن رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية يونس سيزر ارتفاع عدد قتلى الزلازل جنوبي البلاد إلى 1014 شخصا.

وأعلنت، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أن مصالحها تتابع عن كثب وضعية أفراد الجالية الجزائرية المتواجدة في تركيا وسوريا. وهذا من خلال خلية الأزمة التي وضعت لهذا الغرض عبر التنسيق الكامل مع سفارتي الجزائر. في كل من دمشق وأنقرة وقنصليتها العامة بإسطنبول.

كما طمأنت، وزارة الخارجية، أنه “لم يتم إلى غاية الآن الإبلاغ عن تسجيل أي ضحايا أو مصابين بين أعضاء الجالية”. و تهيب الوزارة “بالجزائريين المتواجدين بالمناطق المتأثرة بهذه الكارثة مراعاة تعليمات السلامة والحذر الصادرة عن السلطات المحلية”.

في حين، دعت الوزارة، الرعايا الجزائريين إلى البقاء في تواصل دائم مع مصالح سفارتينا. في كل من أنقرة ودمشق وقنصلينا العامة في اسطنبول. وهذا من خلال أرقام الهاتف.

كما ضرب زلزال عنيف شدته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا. وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.