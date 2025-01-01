تركيا.. مئات الآلاف يحتشدون في إسطنبول دعما لفلسطين

شهدت العاصمة التركية إسطنبول، صباح اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة يشارك فيها مئات الآلاف، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الصهيوني ارتكابها في غزة منذ نحو 15 شهرا.

وحسب وكالة الأناضول، المظاهرة تنظمها “منصة الإرادة الوطنية” في تركيا، حيث وجهت دعوة عامة للجماهير. للاحتشاد في الساعة 8.30 بالتوقيت المحلي من صباح 1 جانفي 2025، عند جسر غالاطة التاريخي بإسطنبول. وتضم “منصة الإرادة الوطنية” 308 منظمات مجتمع مدني تركية.

وتحركت الجموع الغفيرة من عدة جوامع رئيسية عقب صلاة الفجر انطلقت من مسجد آيا صوفيا والسلطان أحمد وجامع الفاتح. ويني جامع، وغيرها باتجاه جسر غالاطة.

حيث رفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية ورددوا هتافات تدعم الفلسطينيين وتدين الجرائم الصهيونية. المستمرة للعام الثاني.

كما حملوا لافتات ضخمة كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

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