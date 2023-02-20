تركيا.. مقتل 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين إثر الزلزالين الجديدين في هاتاي

أعلن وزير الداخلية التركي، مقتل 3 أشخاص وإصابة 213 آخرين جراء الزلزالين الجديدين في ولاية هاتاي جنوب تركيا.

وأفادت وكالة الأناضول التركية، بأن “وزير الداخلية قال إنه “تم رصد 3 حالات وفاة، وإصابة 213 آخرين جراء الزلزالين جنوبي البلاد”، مضيفا بأن “فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هاتاي”.

وأكد ذات المتحدث، بأنه تم تسجيل 26 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين الجديدين في هاتاي اللذين شعر بهما 10 دول.

وللإشارة، كانت وكالة الكوارث والطوارئ التركية قد أعلنت وقوع زلزالين جديدين في ولاية هاطاي، الأول بقوة 6.4 على مقياس ريختر في منطقة ديفني، بينما الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول بقوة 5.8 بمنطقة صمنداغ جنوبي البلاد.