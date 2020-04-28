تركيا.. نحو إعادة فتح الإقتصاد نهاية شهر ماي بعدما تكبد خسائر بسبب كورونا

أكدت الحكومة التركية، اليوم الثلاثاء، أن فتح الإقتصاد سيكون نهاية شهر ماي المقبل.

وقال مسؤول في الحكومة التركية، في تصريح لوكالة رويترز، “أن الحكومة التركية تسعى لبدء إعادة فتح الاقتصاد في نهاية ماي بعدما تباطأ بشدة بسبب إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا”.

واضاف ذات المسؤول أن “المسؤولين سيسعون لتجنب موجة ثانية من العدوى”.

مشيرا في السياق ذاته أن “إعادة فتح الاقتصاد ستكون ممكنة في نهاية ماي والتطورات الراهنة تؤكد ذلك”.

وأكد في ذات السياق، أن تركيا “ستتخذ خطوات لإعادة الفتح دون السماح بموجة ثانية من العدوى“.