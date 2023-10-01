تركيا.. هجوم إرهابي يستهدف مقر مديرية الأمن بوزارة الداخلية

شهدت العاصمة التركية أنقرة، صباح اليوم الأحد، هجوما إرهابيا، استهدف مقر المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية.

وأفادت وسائل إلام محلية بسماع انفجار بالقرب من ساحة كيزيلاي في أنقرة في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا. مشيرة إلى أن أعدادا كبيرة من قوات الشرطة وعناصر الإسعاف توجهت إلى المنطقة.

كما ظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصة “إكس” (تويتر سابقا) سيارات شرطة قرب مقر وزارة الداخلية. فيما تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم ، أن إرهابياً أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة. مضيفا أن “شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع في أنقرة”.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام. وأضاف المصدر “أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر”.

ووقع التفجير في حي يضم مقار عدد من الوزارات إضافة إلى البرلمان الذي يتوقع بأن يفتتح دورته الجديدة خلال اليوم بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان من المقرر أن يلقي كلمة أثناء المناسبة، وفق وسائل إعلام تركية.