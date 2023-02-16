تركيا.. هذه آخر حصيلة لضحايا الزلزال المدمر

ارتفع عدد وفيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى 38 ألفًا و44، فيما بلغ عدد الجرحى 108 آلاف و68، حسب ما أعلنت عنه إدارة الطوارئ والكوارث التركية “آفاد”.

ووفقا لـ “لأفاد”، فإنه تم تسجيل 4323 هزات ارتدادية عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش يوم 6 فيفري.

كما أنه تم إجلاء 216 ألفا و347 شخصا من المناطق المتضررة من الزلزال. يضيف المصدر نفسه.

وللإشارة، ضرب زلزال، فجر الإثنين، تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.