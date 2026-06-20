تركيا وهايتي أول المغادرين لمونديال 2026

أُقصي كل من منتخبي هايتي وتركيا من نهائيات كأس العالم 2026، الجارية وقائعها بكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، إلى غاية الـ 19 جويلية المقبل.

وجاء اقصاء تركيا وهايتي، عقب الجولة الثانية من دور المجموعات. ليكونا أول منتخبين يغادران المنافسة مبكرا ويفقدان فرصة في بلوغ الدور المقبل، حتى ضمن قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث.

وجاء إقصاء هايتي بعد خسارته أمام البرازيل بثلاثية نظيفة، بينما سقطت تركيا أمام باراغواي بهدف من دون رد، ليتجمد رصيدهما عند صفر نقطة بعد جولتين.

وحسب نظام البطولة الجديد، يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث من أصل 12 مجموعة.

غير أن اعتماد المواجهات المباشرة كأول معيار لكسر التساوي في النقاط. قبل فارق الأهداف والأهداف المسجلة في القانون الجديد، ساهم في حسم مصير المنتخبين مبكرا.

وفي المجموعة الثالثة، تلقت هايتي هزيمتين أمام اسكتلندا ثم البرازيل. وحتى في حال فوزها في الجولة الأخيرة على المغرب، فإنها تبقى خارج الحسابات بسبب تفوق اسكتلندا في المواجهات المباشرة.

أما تركيا، فقد انهزمت أمام أستراليا ثم باراغواي، لتفقد حسابيا أي إمكانية في تجاوز منافسيها في المجموعة الرابعة. حتى في حال فوزها في اللقاء الأخير أمام الولايات المتحدة، بسبب الأفضلية في المواجهات المباشرة.

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