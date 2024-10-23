تركيا.. 3 قتلى و14 جريحا في هجوم إرهابي على شركة الطيران والفضاء بأنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص و إصابة 14 آخرين. جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية “توساش”، في العاصمة أنقرة.

كما تم تحييد إرهابيين اثنين في الهجوم على شركة صناعة الطيران والفضاء في منطقة كهرمان كازان بأنقرة. يضيف الوزير الذي أكد أن تركيا “ستواصل كفاحها بكل حزم وتصميم حتى تحييد آخر إرهابي”. داعياً المواطنين إلى “الأخذ بعين الاعتبار تصريحات المصادر الرسمية فقط”.

وكانت قد أعلنت اليوم وسائل إعلام تركية احتجاز مسلحين لرهائن داخل مبنى شركة الصناعات الجوية والفضائية “توساش” في أنقرة. فيما لم يذكر، علي يرلي كايا، مزيداً من التفاصيل.

كما أعلنت وزارة الداخلية التركية أن “انفجارا قويا وقع في مقر (توساش) في أنقرة، وأعقبه إطلاق نار في المنطقة”. ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. ولحد الآن لم تتبنَ أي جهة هذا الهجوم.

وتعد الشركة التركية للصناعات الجوية والفضائية هي المركز التقني لتصميم وتطوير وصناعة الأنظمة الفضائية في تركيا. كما تعنى بتحديث المنتجات وصيانتها.